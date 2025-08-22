Les hauts La Chapelle-du-Mont-de-France Saône-et-Loire

Les hauts En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les hauts Place du village 71520 La Chapelle-du-Mont-de-France Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9300.0 Tarif :

Le nom du village s’est construit au fil de l’histoire. Le peuplement du site par les Francs a donné le nom de Vila Francia, actuel hameau de France. En 950, une chapelle fut construite, puis un nouveau hameau fut baptisé Mons Francia. Le village domine la vallée de la Noue et donne accès à la chaîne charollaise en offrant une grande diversité de points de vue sur les sommets du Beaujolais au sud, sur les collines enchevêtrées jusqu’au Mont Saint-Cyr et sur les larges croupes charollaises.

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

The village’s name has evolved over the course of history. The settlement of the site by the Franks gave rise to the name Vila Francia, now the hamlet of France. In 950, a chapel was built, and a new hamlet was named Mons Francia. The village overlooks the Noue valley and gives access to the Charollais chain, offering a wide variety of views: of the Beaujolais peaks to the south, of the tangled hills up to Mont Saint-Cyr and of the broad Charollais ridges.

Deutsch :

Der Name des Dorfes hat sich im Laufe der Geschichte herausgebildet. Die Besiedlung des Ortes durch die Franken führte zum Namen Vila Francia, dem heutigen Weiler France. Im Jahr 950 wurde eine Kapelle errichtet und ein neuer Weiler wurde Mons Francia genannt. Das Dorf überragt das Noue-Tal und bietet Zugang zur Charollaise-Kette mit einer Vielzahl von Aussichtspunkten: auf die Gipfel des Beaujolais im Süden, auf die verschlungenen Hügel bis zum Mont Saint-Cyr und auf die breiten Kuppen der Charollaise.

Italiano :

Il nome del villaggio si è evoluto nel corso della storia. L’insediamento del sito da parte dei Franchi ha dato origine al nome di Vila Francia, oggi frazione di Francia. Nel 950 fu costruita una cappella e la nuova frazione prese il nome di Mons Francia. Il villaggio si affaccia sulla valle della Noue e dà accesso alla catena montuosa dello Charollais, offrendo un’ampia varietà di panorami: sulle cime del Beaujolais a sud, sulle colline fino al Mont Saint-Cyr e sulle ampie creste dello Charollais.

Español :

El nombre del pueblo ha evolucionado a lo largo de la historia. La colonización del lugar por los francos dio lugar al nombre de Vila Francia, actual aldea de Francia. En 950, se construyó una capilla y una nueva aldea recibió el nombre de Mons Francia. El pueblo domina el valle de la Noue y da acceso a la cordillera Charollais, ofreciendo una gran variedad de vistas: de los picos del Beaujolais al sur, de las colinas hasta el Mont Saint-Cyr y de las amplias crestas Charollais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data