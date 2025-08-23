Les Hauts Sommets du Quercy Blanc Cézac Lot
Les Hauts Sommets du Quercy Blanc Cézac Lot vendredi 1 août 2025.
Les Hauts Sommets du Quercy Blanc
Les Hauts Sommets du Quercy Blanc 46170 Cézac Lot Occitanie
Durée : Distance : 8.5 Tarif :
Le départ de cette randonnée est au coeur dela vallée du lendou, aussi il vous faudra grimper de chaque côté du village sur les serres blanches qui illustrent bien le nom du Quercy Blanc.
Le moulin à eau de Lamothe à cézac est, selon son précédent propriétaire, bien plus ancien que ne l’indique la date gravée au-dessus de la fenêtre an VI. Il s’agit là de la date de la construction de l’habitation du meunier au-dessus du moulin qui aurait appartenu primitivement à une congrégation religieuse de Granéjouls.
English : Les Hauts Sommets du Quercy Blanc
This walk starts in the heart of the Lendou valley, and you will have to climb up either side of the village to the white hillcrests which illustrate so well the name Quercy Blanc (White Quercy). The Lamothe watermill in Cézac is, according to its previous proprietor, much older than the date engraved over the window would suggest an VI (Year 6 of the Revolution). That is the date of the construction of the miller’s accommodation above the mill, which may have at first belonged to a religious foundation in Granéjouls.
Deutsch :
Der Startpunkt dieser Wanderung liegt im Herzen des Lendou-Tals, sodass Sie auf beiden Seiten des Dorfes auf die weißen Gewächshäuser steigen müssen, die den Namen Quercy Blanc verdeutlichen.
Die Wassermühle von Lamothe in Cézac ist laut ihrem Vorbesitzer viel älter, als es das Datum über dem Fenster vermuten lässt: Jahr VI. Es handelt sich dabei um das Datum des Baus der Müllerwohnung über der Mühle, die ursprünglich einer religiösen Kongregation aus Granéjouls gehört haben soll.
Italiano :
L’inizio di questa escursione si trova nel cuore della valle del Lendou, quindi dovrete salire su entrambi i lati del villaggio fino alle serre bianche che illustrano il nome del Quercy Blanc.
Il mulino ad acqua di Lamothe a Cézac è, secondo il suo precedente proprietario, molto più antico di quanto indichi la data incisa sopra la finestra: anno VI. Questa è la data di costruzione della casa del mugnaio sopra il mulino, che sarebbe appartenuta in origine a una congregazione religiosa di Granéjouls.
Español :
El inicio de esta caminata se encuentra en el corazón del valle de Lendou, por lo que tendrá que subir a ambos lados del pueblo sobre los invernaderos blancos que ilustran el nombre del Quercy Blanc.
El molino de agua de Lamothe en Cézac es, según su anterior propietario, mucho más antiguo de lo que indica la fecha grabada sobre la ventana: año VI. Esta es la fecha de la construcción de la casa del molinero sobre el molino, que habría pertenecido originalmente a una congregación religiosa de Granéjouls.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)