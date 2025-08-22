Les Héros d’Orfeuil Semide Ardennes

Les Héros d’Orfeuil

Les Héros d’Orfeuil Place de la Mairie 08400 Semide Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Parcours VTT 12km 2h . Partez à vélo faire le tour de deux lieux mémoriels incontournables. Sur votre chemin, un arrêt s’impose à la pelouse sèche, riche en orchidées.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/325285-les-heros-d-orfeuil +33 3 24 71 97 57

English :

Mountain bike trail 12km 2h . Set off by bike for a tour of two unmissable memorial sites. On the way, stop off at the orchid-rich dry grassland.

Deutsch :

Mountainbike-Tour 12 km 2 Std. . Machen Sie sich mit dem Fahrrad auf den Weg, um zwei unumgängliche Gedenkstätten zu umrunden. Auf Ihrem Weg lohnt sich ein Halt am Trockenrasen, der reich an Orchideen ist.

Italiano :

Percorso in mountain bike 12 km 2h . Pedalate intorno a due siti commemorativi fondamentali. Lungo il percorso, fate una sosta nella prateria secca, ricca di orchidee.

Español :

Ruta en bicicleta de montaña 12km 2h . Pedalee alrededor de dos lugares conmemorativos clave. Por el camino, deténgase en la pradera seca, rica en orquídeas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Ardennes Tourisme