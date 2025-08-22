Les Lavoirs de Coulangeron Coulangeron Yonne

Les Lavoirs de Coulangeron A pieds Difficulté moyenne

Les Lavoirs de Coulangeron Parking situé au pied du lavoir de Coulangeron 89580 Coulangeron Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12090.0 Tarif :

Randonnée balisée N°6. Les sources et lavoirs sans oublier le Château et la Chapelle de Chéry seront les parties patrimoniales les plus importantes à découvrir pour cette sortie. Tout au long de ce parcours, alternance entre vallées et collines depuis lesquelles les points de vue sont nombreux.

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=2611227&idPro=51966 +33 3 86 44 15 66

Signposted walk N°6. The springs and lavoirs, not forgetting the Château and Chapelle de Chéry, will be the most important heritage sites to discover on this outing. Along the way, the route alternates between valleys and hills, from which there are numerous viewpoints.

Markierte Wanderung Nr. 6. Die Quellen und Waschhäuser sowie das Schloss und die Kapelle von Chéry sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die es auf dieser Wanderung zu entdecken gibt. Auf der gesamten Strecke wechseln sich Täler und Hügel ab, von denen es zahlreiche Aussichtspunkte gibt.

Passeggiata segnalata N°6. Le sorgenti e i lavatoi, senza dimenticare il castello e la cappella di Chéry, saranno gli elementi più importanti del patrimonio da scoprire in questa escursione. Lungo il percorso, l’itinerario alterna valli e colline da cui si aprono numerosi punti panoramici.

Paseo señalizado n°6. Los manantiales y los lavaderos, sin olvidar el castillo y la capilla de Chéry, serán los elementos patrimoniales más importantes a descubrir en esta excursión. A lo largo del recorrido, se alternan valles y colinas desde los que hay numerosos miradores.

