Les mielles de Créances Randonnée Créances Manche
Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :
Cette balade vous emmène à la découverte du havre de Saint-Germain-sur-Ay et des dunes de Créances réputés pour leur estran, leurs prés salés et leurs mielles, clos maraîchers nichés au creux du sable.
English : Les mielles de Créances Randonnée
This walk will take you to discover the harbor of Saint-Germain-sur-Ay and the dunes of Créances, renowned for their foreshore, their salt meadows and their mielles , market gardens nestled in the sand.
Deutsch :
Auf dieser Wanderung entdecken Sie den Hafen von Saint-Germain-sur-Ay und die Dünen von Créances, die für ihr Vorland, ihre Salzwiesen und ihre Mielles, die in den Sand eingebetteten Gemüsegärten, bekannt sind.
Italiano :
Questa passeggiata vi porterà a scoprire il porto di Saint-Germain-sur-Ay e le dune di Créances, rinomate per la loro battigia, i loro prati salati e le loro mielles , orti incastonati nella sabbia.
Español :
Este paseo le llevará a descubrir el puerto de Saint-Germain-sur-Ay y las dunas de Créances, famosas por su playa, sus salinas y sus mielles , huertas enclavadas en la arena.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme