Les moulins sur l’Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Les moulins sur l’Eure En VTT

Les moulins sur l’Eure 2 rue de l’Arsenal 28190 Courville-sur-Eure Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 18500.0 Tarif :

Vous cheminerez entre de nombreux étangs, de part et d’autre de l’Eure. Les nombreux moulins sont les témoins d’une importante activité d’extraction passée. En route, sachez ouvrir l’œil, vous croiserez sans doute différents oiseaux venus s’y reposer.

English :

You’ll walk between numerous ponds on either side of the Eure. Numerous mills bear witness to past extraction activity. Keep your eyes open en route, as you’re likely to come across a variety of resting birds.

Deutsch :

Sie wandern zwischen zahlreichen Teichen auf beiden Seiten des Flusses Eure. Die zahlreichen Mühlen zeugen von einer bedeutenden Extraktionsaktivität in der Vergangenheit. Halten Sie unterwegs die Augen offen, denn Sie werden wahrscheinlich verschiedenen Vögeln begegnen, die dort rasten.

Italiano :

Si passa attraverso una serie di stagni su entrambi i lati dell’Eure. I numerosi mulini testimoniano una lunga storia di estrazione. Tenete gli occhi aperti lungo il percorso, perché è probabile che possiate incontrare diversi uccelli che si riposano qui.

Español :

Pasará por varios estanques a ambos lados del Eure. Los numerosos molinos son testigos de una larga historia de extracción. No pierda de vista el camino, ya que es probable que se cruce con algunas aves que descansan aquí.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire