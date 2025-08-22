Les pas Saint-Martin Ambleny Aisne

Les pas Saint-Martin A pieds

Les pas Saint-Martin Place de l’Eglise à Ambleny 02290 Ambleny Aisne Hauts-de-France

Ambleny, Ressons-le-Long, Saint-Bandry trois villages typiques du Soissonnais reliés par une même légende, celle des pas de saint Martin, et par le ru du Retz, qui alimentait autrefois douze moulins, dont cinq à Ambleny.

English :

Ambleny, Ressons-le-Long, Saint-Bandry: three typical villages of the Soissonnais region linked by the same legend, that of the footsteps of Saint Martin, and by the ru du Retz, which once fed twelve mills, including five in Ambleny.

Deutsch :

Ambleny, Ressons-le-Long, Saint-Bandry: drei typische Dörfer im Soissonnais, die durch dieselbe Legende, die von den Schritten des heiligen Martin, und durch den Bach Retz verbunden sind, der früher zwölf Mühlen antrieb, fünf davon in Ambleny.

Italiano :

Ambleny, Ressons-le-Long, Saint-Bandry: tre villaggi tipici della regione del Soissonnais legati dalla stessa leggenda, quella dei passi di San Martino, e dal ru du Retz, che in passato alimentava dodici mulini, cinque dei quali ad Ambleny.

Español :

Ambleny, Ressons-le-Long, Saint-Bandry: tres pueblos típicos del Soissonnais unidos por la misma leyenda, la de las huellas de San Martín, y por el ru du Retz, que en el pasado alimentaba doce molinos, cinco de los cuales estaban en Ambleny.

