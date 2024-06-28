Les passages insolites de la vieille Nessy Annecy Haute-Savoie

Les passages insolites de la vieille Nessy Annecy Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Les passages insolites de la vieille Nessy

Les passages insolites de la vieille Nessy Place de la libération 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez ou redécouvrez la vieille ville d’Annecy en remontant le temps à travers ces passages qui permettaient de passer d’un quartier à l’autre, ces lieux ou bâtiments à l’histoire connue ou parfois méconnue par les Annéciens eux-mêmes !

https://onelink.to/viannecy +33 4 50 45 00 33

English : The unusual passages of the old city

Discover or rediscover the old town of Annecy by going back in time through these passages which allowed you to go from one district to another, these places or buildings with a history known or sometimes unknown by the inhabitants of Annecy themselves!

Deutsch :

Entdecken Sie die Altstadt von Annecy oder entdecken Sie sie wieder, indem Sie in der Zeit zurückreisen, durch diese Passagen, die es ermöglichten, von einem Stadtteil in den anderen zu gelangen, diese Orte oder Gebäude mit einer Geschichte, die die Einwohner von Annecy selbst kannten oder manchmal auch nicht kannten!

Italiano :

Scoprite o riscoprite il centro storico di Annecy tornando indietro nel tempo attraverso i passaggi che permettevano di passare da un quartiere all’altro, questi luoghi o edifici con una storia conosciuta o talvolta sconosciuta dagli stessi abitanti di Annecy!

Español :

Descubra o redescubra el casco antiguo de Annecy retrocediendo en el tiempo a través de los pasajes que permitían ir de un barrio a otro, estos lugares o edificios con una historia conocida o a veces desconocida por los propios habitantes de Annecy

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme