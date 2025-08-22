Les plateaux de Haute-Valdaine Montferrat Isère

Les plateaux de Haute-Valdaine

Les plateaux de Haute-Valdaine route du Mont-Blanc 38620 Montferrat Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle en Haute Valdaine permet la découverte de paysages ruraux reposants et offrants de nombreux panoramas circulaires. C’est le coté nord du Pays Voironnais !

+33 4 76 93 17 60

English :

This loop in Upper Valdaine allows the discovery of relaxing rural landscapes offering many circular panoramas. This is the northern side of the Pays Voironnais!

Deutsch :

Dieser Rundweg in der Haute Valdaine ermöglicht die Entdeckung erholsamer ländlicher Landschaften, die zahlreiche Rundblicke bieten. Dies ist die Nordseite des Pays Voironnais!

Italiano :

Questo anello nell’Alta Valdaine permette di scoprire rilassanti paesaggi rurali con numerosi panorami circolari. Questo è il versante settentrionale del Pays Voironnais!

Español :

Este bucle en la Haute Valdaine permite descubrir relajantes paisajes rurales con numerosos panoramas circulares. Esta es la parte norte del Pays Voironnais

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme