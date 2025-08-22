Les Préhez Hauts de Bienne Jura

Les Préhez A pieds Facile

Les Préhez 37 route des Préhez 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7400.0 Tarif :

Au fur et à mesure de la balade, vous pourrez admirer les paysages ouverts sur de grandes étendues, typiquement haut-jurassiens. En chemin, remarquez les fermes jurassiennes et les puits ou citernes.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/330501-les-prehez +33 3 84 33 08 73

English :

As you go along, you will be able to admire the open landscapes on large expanses, typically Haute-Jurassie. Along the way, notice the Jura farms and the wells or cisterns.

Deutsch :

Im Laufe der Wanderung können Sie die für das Hochjura typischen weiten, offenen Landschaften bewundern. Achten Sie unterwegs auf die jurassischen Bauernhöfe und die Brunnen oder Zisternen.

Italiano :

Man mano che si procede, si potranno ammirare gli ampi paesaggi aperti, tipici dell’Haut-Jurassien. Lungo il percorso, notate le fattorie e i pozzi o le cisterne del Giura.

Español :

A medida que avance, podrá admirar los amplios paisajes abiertos, típicos del Haut-Jurassien. Por el camino, fíjese en las granjas y pozos o cisternas del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data