Les rives de l’Ozon Arras-sur-Rhône Ardèche

Les rives de l’Ozon Arras-sur-Rhône Ardèche vendredi 1 août 2025.

Les rives de l’Ozon

Les rives de l’Ozon Parking devant la mairie 07370 Arras-sur-Rhône Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade entre la vallée de l’Ozon, sauvage et encaissée, le plateau et les coteaux de Saint-Joseph avec vues sur la vallée du Rhône et les Alpes.

A découvrir dans le guide en vente à l’office de tourisme et l’application les « échappées inspirées ».

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

A walk between the Ozon valley, wild and steep, the plateau and the hillsides of Saint-Joseph with views of the Rhône valley and the Alps.

To be discovered in the guidebook on sale at the tourist office and the « échappées inspirées » application.

Deutsch :

Eine Wanderung zwischen dem wilden und tief eingeschnittenen Ozon-Tal, dem Plateau und den Hängen von Saint-Joseph mit Blick auf das Rhône-Tal und die Alpen.

Zu entdecken im Reiseführer, der im Tourismusbüro erhältlich ist, und in der App « les échappées inspirées ».

Italiano :

Una passeggiata tra la valle di Ozon, selvaggia e ripida, l’altopiano e le colline di Saint-Joseph con vista sulla valle del Rodano e sulle Alpi.

Da scoprire nella guida in vendita presso l’ufficio del turismo e nell’applicazione « échappées inspirées ».

Español :

Un paseo entre el valle de Ozon, salvaje y escarpado, la meseta y las laderas de Saint-Joseph con vistas al valle del Ródano y los Alpes.

Se puede descubrir en la guía a la venta en la oficina de turismo y en la aplicación « échappées inspirées ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme