Les routes vallonnées de la Combraille Marcillat-en-Combraille Allier

C’est à Marcillat-en-Combraille, aux confins de la Creuse et du Puy-de-Dôme, que débute cet itinéraire escarpé de 52 kilomètres pour 559 mètres de dénivelé.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Marcillat-en-Combraille, on the border of the Creuse and Puy-de-Dôme departments, is the starting point for this steep, 52-kilometer, 559-meter climb.

Deutsch :

In Marcillat-en-Combraille, an der Grenze zwischen den Departements Creuse und Puy-de-Dôme, beginnt diese steile Route, die 52 Kilometer lang ist und einen Höhenunterschied von 559 Metern überwindet.

Italiano :

Marcillat-en-Combraille, al confine tra i dipartimenti della Creuse e del Puy-de-Dôme, è il punto di partenza di questo ripido percorso di 52 chilometri con un’ascesa di 559 metri.

Español :

Marcillat-en-Combraille, en la frontera de los departamentos de Creuse y Puy-de-Dôme, es el punto de partida de esta empinada ruta de 52 kilómetros y 559 metros de desnivel.

