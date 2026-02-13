Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, CENTRE SOCIAL RURAL, MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, CENTRE SOCIAL RURAL, MARCILLAT-EN-COMBRAILLE samedi 9 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo Samedi 9 mai, 13h00 CENTRE SOCIAL RURAL Allier
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T13:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T13:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/125591
CENTRE SOCIAL RURAL 94 GRAND RUE MARCILLAT-EN-COMBRAILLE 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « dionnetdaniel@gmail.com »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/125591 »}]
Organisation : CYCLO CLUB DE LA COMBRAILLE Mai à vélo