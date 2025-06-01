Les sentiers d’Arremont (4 km) Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Les sentiers d’Arremont (4 km) Saint-Martin-de-Seignanx Landes vendredi 1 août 2025.

Les sentiers d’Arremont (4 km) A pieds Facile

Les sentiers d’Arremont (4 km) Route d’Arremont 40390 Saint-Martin-de-Seignanx Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Une balade agréable dans un environnement préservé et boisé (zone Natura 200). En hiver, vous pourrez avoir la chance d’observer le vol des grues cendrées. Au retour de votre balade, n’hésitez pas à vous arrêter au mirador d’observation de la réserve de Lesgau.

Facile

English : Les sentiers d’Arremont (4 km)

A pleasant walk in a preserved and wooded environment (Natura 200 zone). In winter, you can have the chance to observe the flight of the grey cranes. On the way back from your walk, don’t hesitate to stop at the observation tower of the Lesgau reserve.

Deutsch : Les sentiers d’Arremont (4 km)

Eine angenehme Wanderung in einer geschützten und bewaldeten Umgebung (Natura 200-Gebiet). Im Winter haben Sie vielleicht das Glück, den Flug der Kraniche zu beobachten. Auf dem Rückweg von Ihrer Wanderung sollten Sie unbedingt am Aussichtsturm des Lesgau-Reservats anhalten.

Italiano :

Si tratta di una piacevole passeggiata in un ambiente boschivo incontaminato (area Natura 200), e in inverno si può avere la fortuna di avvistare il volo delle gru grigie. Al ritorno dalla passeggiata, non esitate a fermarvi alla torre di osservazione della riserva di Lesgau.

Español : Les sentiers d’Arremont (4 km)

Un agradable paseo en un entorno preservado y arbolado (zona Natura 200). En invierno, puede tener la oportunidad de observar el vuelo de las grullas grises. A la vuelta de su paseo, no dude en detenerse en la torre de observación de la reserva de Lesgau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine