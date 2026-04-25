Vide grenier Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx
Vide grenier Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx dimanche 3 mai 2026.
Saint-Martin-de-Seignanx
Vide grenier
Salle Camiade 1526 Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide grenier organisé par Les Amis de l’Ehpad Leon Lafourcade de 9h30 à 16h. L’occasion de chiner des petits trésors, ou de vendre vos objets obsolètes !
Sur place boissons, pâtisseries, sandwichs.
Accueil des exposants à partir de 8h30. .
Salle Camiade 1526 Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 08 14 11 guylainecapdeville@orange.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Seignanx
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