Vide grenier Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-de-Seignanx

Vide grenier

Salle Camiade 1526 Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide grenier organisé par Les Amis de l’Ehpad Leon Lafourcade de 9h30 à 16h. L’occasion de chiner des petits trésors, ou de vendre vos objets obsolètes !

Sur place boissons, pâtisseries, sandwichs.

Accueil des exposants à partir de 8h30. .

Salle Camiade 1526 Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 08 14 11 guylainecapdeville@orange.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Seignanx