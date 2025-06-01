Les sentiers d’Arremont (5 km) Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Les sentiers d’Arremont (5 km) A pieds Difficulté moyenne

Les sentiers d’Arremont (5 km) Route d’Arremont 40390 Saint-Martin-de-Seignanx Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Les amoureux de la nature seront ravis de s’y promener. Ne manquez pas l’observatoire de la réserve de Lesgau: la grue cendrée est reine de décembre à février. Le CPIE Seignanx Adour est un lieu de visite (jardin), d’exposition et d’animations nature. Ces sentiers sont interdits du 1er octobre au 1e

English : Les sentiers d’Arremont (5 km)

Nature lovers will be delighted to go for a walk. Do not miss the observatory of the reserve of Lesgau: the grey crane is queen from December to February. The CPIE Seignanx Adour is a place to visit (garden), exhibition and nature animations. These trails are prohibited from October 1st to February 1st

Deutsch : Les sentiers d’Arremont (5 km)

Naturliebhaber werden von einem Spaziergang begeistert sein. Verpassen Sie nicht das Observatorium des Lesgau-Reservats: Von Dezember bis Februar ist der Kranich hier König. Das CPIE Seignanx Adour ist ein Ort für Besichtigungen (Garten), Ausstellungen und Naturveranstaltungen. Diese Wanderwege sind vom 1. Oktober bis zum 1. September gesperrt

Italiano :

Gli amanti della natura saranno felici di fare una passeggiata qui. Da non perdere l’osservatorio della riserva di Lesgau, dove da dicembre a febbraio è presente la gru grigia. Il CPIE Seignanx Adour è un luogo di visite (giardino), mostre ed eventi naturalistici. Questi percorsi sono chiusi dal 1° ottobre al 1° febbraio

Español : Les sentiers d’Arremont (5 km)

Los amantes de la naturaleza estarán encantados de dar un paseo. No se pierda el observatorio de la reserva de Lesgau: la grulla gris es el rey de diciembre a febrero. El CPIE Seignanx Adour es un lugar de visitas (jardín), exposiciones y actividades en la naturaleza. Estos caminos están prohibidos del 1 de octubre al 1 de febrero

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine