Les Sentiers de la Nature Les Brocs La Celle-sur-Loire Nièvre

Les Sentiers de la Nature Les Brocs

Les Sentiers de la Nature Les Brocs Les Brocs 58440 La Celle-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 2300.0

Le site des Brocs est constitué d’un ensemble de pelouses et prairies. Deux boucles sont possibles aux Brocs, la première de 1 km (Le sentier de la Loire et l’Homme) et la deuxième de 2,3 km (Le sentier de la Loire et ses milieux naturels.).

http://www.ot-cosnesurloire.com/randonnees-pedestres_p_92.html +33 3 86 28 11 85

English :

The site of Les Brocs consists of a group of lawns and meadows. Two loops are possible at Les Brocs, the first one of 1 km (The path of the Loire and Man) and the second one of 2,3 km (The path of the Loire and its natural environments).

Deutsch :

Der Standort Les Brocs besteht aus einer Reihe von Rasen- und Wiesenflächen. In Les Brocs sind zwei Rundwege möglich, der erste ist 1 km lang (Le sentier de la Loire et l’Homme) und der zweite 2,3 km (Le sentier de la Loire et ses milieux naturels.).

Italiano :

Il sito di Brocs è costituito da una serie di prati e prati. A Les Brocs sono possibili due percorsi, il primo di 1 km (Sentiero della Loira e dell’uomo) e il secondo di 2,3 km (Sentiero della Loira e dei suoi ambienti naturali).

Español :

El paraje de Brocs está formado por una serie de prados y praderas. En Les Brocs se pueden realizar dos circuitos, el primero de 1 km (Sendero del Loira y el Hombre) y el segundo de 2,3 km (Sendero del Loira y sus entornos naturales).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data