Les sources de Châteauneuf Châteauneuf-les-Bains Puy-de-Dôme

Les sources de Châteauneuf

Les sources de Châteauneuf 2 Place des Grands Bains 63390 Châteauneuf-les-Bains Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours A la belle Époque des eaux de Châteauneuf au départ du parking des thermes. Environ 1H15 de balade sur les bords de Sioule.

Une promenade à théme qui vous fera découvrir le quartier thermal historique et les sources de Châteauneuf.

English :

“A la Belle Époque des eaux de Châteauneuf” route departing from the thermal baths car park. Around 1 hour and 15 minutes of walking on the banks of Sioule.

A themed walk that will introduce you to the historic thermal district and the Châteauneuf springs.

Deutsch :

Route „A la Belle Époque des Eaux de Châteauneuf“ ab dem Parkplatz der Thermen. Etwa 1 Stunde und 15 Minuten Fußweg am Ufer von Sioule.

Ein Themenspaziergang, der Sie in das historische Thermalviertel und die Quellen von Châteauneuf einführt.

Italiano :

Percorso A la belle Époque des eaux de Châteauneuf a partire dal parcheggio delle terme. Circa 1H15 di passeggiata sulle rive della Sioule.

Una passeggiata tematica che vi farà scoprire lo storico quartiere termale e le sorgenti di Châteauneuf.

Español :

Ruta A la belle Époque des eaux de Châteauneuf a partir del aparcamiento de las termas. Aproximadamente 1H15 de paseo a orillas del Sioule.

Un paseo temático que le hará descubrir el histórico barrio termal y los manantiales de Châteauneuf.

