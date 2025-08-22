Les trois Monts Grandrû Oise

Les trois Monts En VTT Très facile

Les trois Monts Place du village 60400 Grandrû Oise Hauts-de-France

Durée : 135 Distance : 9000.0 Tarif :

Ce parcours traverse forêts, vallons et plaines tout en empruntant la Voie Pallée, ancienne voie romaine.

Dans Grandrû, vous pourrez découvrir l’église Saint-Médard (XIIIe) remaniée après la Grande Guerre. A Mondescourt, face à l’église vous apercevrez les ruines d’un ancien château-fort. A Baboeuf, vous profiterez de superbes points de vue sur la Vallée de l’Oise.

English : Les trois Monts

This route crosses forests, valleys and plains, following the Voie Pallée, an ancient Roman road.

In Grandrû, you’ll discover the 13th-century Saint-Médard church, rebuilt after the Great War. In Mondescourt, opposite the church, you’ll see the ruins of an ancient fortified castle. In Baboeuf, you’ll enjoy superb views over the Oise Valley.

Deutsch : Les trois Monts

Dieser Weg führt durch Wälder, Täler und Ebenen und folgt dabei der Voie Pallée, einer alten römischen Straße.

In Grandrû können Sie die Kirche Saint-Médard (13. Jh.) entdecken, die nach dem Ersten Weltkrieg umgebaut wurde. In Mondescourt können Sie gegenüber der Kirche die Ruinen einer alten Festung sehen. In Baboeuf haben Sie einen herrlichen Ausblick auf das Oise-Tal.

Italiano :

Questo percorso attraversa foreste, valli e pianure, seguendo la Voie Pallée, un’antica strada romana.

A Grandrû si può scoprire la chiesa di Saint-Médard, del XIII secolo, rimaneggiata dopo la Grande Guerra. A Mondescourt, di fronte alla chiesa, si trovano le rovine di un antico castello fortificato. A Baboeuf si gode di una splendida vista sulla valle dell’Oise.

Español : Les trois Monts

Esta ruta atraviesa bosques, valles y llanuras, siguiendo la Voie Pallée, una antigua calzada romana.

En Grandrû, podrá descubrir la iglesia de Saint-Médard, del siglo XIII, remodelada tras la Gran Guerra. En Mondescourt, frente a la iglesia, se encuentran las ruinas de un antiguo castillo fortificado. En Baboeuf, las vistas sobre el valle del Oise son magníficas.

