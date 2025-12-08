Les trois villages Saules Doubs
Les trois villages Saules Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les trois villages A pieds Très difficile
Les trois villages 25580 Saules Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 17820.0 Tarif :
Il faut chausser les bottes de sept lieux pour rallier chaque village, enjambant forêts, pâtures et la profonde vallée de la Brême.
English :
To reach each village, you’ll need to put on your seven-legged boots, spanning forests, pastures and the deep Bremen valley.
Deutsch :
Sie müssen die Stiefel von sieben Orten anziehen, um jedes Dorf zu erreichen, wobei Sie Wälder, Weiden und das tiefe Tal der Bremen überqueren müssen.
Italiano :
Per raggiungere ogni villaggio, bisogna indossare gli stivali a sette zampe, attraversando boschi, pascoli e la profonda valle di Brema.
Español :
Para llegar a cada pueblo, hay que calzarse las botas de siete patas, atravesando bosques, pastos y el profundo valle de Bremen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data