Vignes de Loray Saules Doubs

Vignes de Loray Mairie, Saules 25580 Saules Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Alternance de paysages ouverts et fermés en traversant les bois de Rappes et d’Onchaux avant le retour vers Saules à travers d’anciennes vignes.

English :

Alternating open and closed landscapes as you pass through the Rappes and Onchaux woods before returning to Saules through ancient vineyards.

Deutsch :

Abwechselnd offene und geschlossene Landschaften durch die Wälder von Rappes und Onchaux, bevor es durch alte Weinberge zurück nach Saules geht.

Italiano :

Alternando paesaggi aperti e chiusi, si attraversano i boschi di Rappes e Onchaux prima di tornare a Saules attraverso antichi vigneti.

Español :

Alternancia de paisajes abiertos y cerrados a su paso por los bosques de Rappes y Onchaux antes de regresar a Saules a través de antiguos viñedos.

