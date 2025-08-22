Les Ulis La traversée Les Ulis Essonne
Les Ulis La traversée Les Ulis Essonne vendredi 1 mai 2026.
Les Ulis La traversée
Les Ulis La traversée Place du marché 91940 Les Ulis Essonne Île-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Une exploration documentée, visuelle et sonore, à mener seul-e ou accompagné-e réalisée à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2022 par le C.A.U.E. de l’Essonne.
https://www.caue91.asso.fr/content/la-traversee-les-ulis +33 1 69 29 34 00
English :
A documented, visual and sound exploration, to be carried out alone or accompanied, produced for the Journées Nationales de l’Architecture 2022 by the C.A.U.E. de l’Essonne.
Deutsch :
Eine dokumentierte, visuelle und akustische Erkundung, die allein oder in Begleitung durchgeführt werden kann und anlässlich der Journées Nationales de l’Architecture 2022 vom C.A.U.E. de l’Essonne realisiert wurde.
Italiano :
Un’esplorazione visiva e sonora documentata, da intraprendere da soli o accompagnati, prodotta per le Journées Nationales de l’Architecture 2022 dal C.A.U.E. de l’Essonne.
Español :
Una exploración visual y sonora documentada, para realizar sola o acompañada, producida para las Journées Nationales de l’Architecture 2022 por el C.A.U.E. de l’Essonne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme