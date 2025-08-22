Les villages troglodytiques Bourg-et-Comin Aisne

Les villages troglodytiques A pieds

Les villages troglodytiques Du parking à la sortie de Bourg-et-Comin 02160 Bourg-et-Comin Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au sud du Chemin des Dames, sur le versant nord de la vallée de l’Aisne, cette randonnée met en valeur un type d’habitat peu connu, aménagé directement dans la roche. Le village troglodytique de Paissy possède encore de nombreuses creuttes qui abritent des maisons ou leurs dépendances.

English :

South of the Chemin des Dames, on the northern slopes of the Aisne valley, this hike highlights a little-known type of habitat, built directly into the rock. The troglodytic village of Paissy still boasts numerous crevices housing houses and outbuildings.

Deutsch :

Südlich des Chemin des Dames, auf der Nordseite des Aisne-Tals, zeigt diese Wanderung eine wenig bekannte Siedlungsform, die direkt in den Felsen gebaut wurde. Das Höhlendorf Paissy besitzt noch zahlreiche Höhlen, in denen Häuser oder Nebengebäude untergebracht sind.

Italiano :

A sud dello Chemin des Dames, sul versante settentrionale della valle dell’Aisne, questa passeggiata mette in evidenza un tipo di abitazione poco conosciuto, costruito direttamente nella roccia. Il villaggio troglodita di Paissy presenta ancora molte fessure che ospitano case e annessi.

Español :

Al sur del Chemin des Dames, en la vertiente norte del valle del Aisne, este paseo pone de relieve un tipo de vivienda poco conocido construido directamente en la roca. El pueblo troglodita de Paissy conserva numerosas grietas que albergan casas y dependencias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-20 par Agence Aisne Tourisme