Petits savants le Pont Canal Bourg-et-Comin Aisne

Petits savants le Pont Canal A pieds

Petits savants le Pont Canal A le sortie de Bourg-et-Comin sur le parking où se trouvent des panneaux d’information 02160 Bourg-et-Comin Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Longeant le canal de l’Oise à l’Aisne, ce parcours permet de découvrir les nombreux dispositifs développés par l’homme pour exploiter le réseau fluvial. Souvenir de l’âge d’or des canaux, le pont canal enjambant l’Aisne constitue l’un des points forts du circuit.

English :

Running along the Oise to Aisne canal, this route allows visitors to discover the many devices developed by man to exploit the river network. A reminder of the golden age of canals, the canal bridge spanning the Aisne is one of the highlights of the tour.

Deutsch :

Entlang des Kanals von der Oise zur Aisne können Sie auf diesem Rundgang die zahlreichen Vorrichtungen entdecken, die der Mensch entwickelt hat, um das Flussnetz zu nutzen. Die Kanalbrücke über die Aisne, die an das goldene Zeitalter der Kanäle erinnert, ist einer der Höhepunkte des Rundgangs.

Italiano :

Seguendo il canale dall’Oise all’Aisne, questo percorso permette di scoprire i numerosi dispositivi sviluppati dall’uomo per sfruttare la rete fluviale. Ricordo dell’epoca d’oro dei canali, il ponte sul canale dell’Aisne è uno dei punti salienti del tour.

Español :

Siguiendo el canal de Oise a Aisne, este recorrido permite descubrir los numerosos dispositivos desarrollados por el hombre para explotar la red fluvial. Recordatorio de la época dorada de los canales, el puente del canal sobre el Aisne es uno de los puntos fuertes del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par OT du Pays de Laon