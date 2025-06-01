Les Voies Romaines à Paillart Paillart Oise

Durée : 150 Distance : 8800.0

Paillart, petite commune au cœur du Val de Noye porte encore aujourd’hui les traces de l’occupation romaine. Reliée à deux célèbres voies romaines, la Chaussée Brunehaut et la via Agrippa, vous aurez le plaisir au cours de votre randonnée de fouler le sol de ces premières constructions publiques, transformées en agréables chemins de randonnées.

English : Les Voies Romaines à Paillart

Paillart, a small town in the heart of the Val de Noye, still bears the traces of the Roman occupation. Linked to two famous Roman roads, the Chaussée Brunehaut and the via Agrippa, you will have the pleasure during your hike to tread the ground of these first public constructions, transformed into pleasant hiking trails.

Deutsch : Les Voies Romaines à Paillart

Paillart, eine kleine Gemeinde im Herzen des Val de Noye, trägt noch heute die Spuren der römischen Besiedlung. Sie ist mit zwei berühmten römischen Straßen verbunden, der Chaussée Brunehaut und der Via Agrippa, und Sie werden auf Ihrer Wanderung das Vergnügen haben, den Boden dieser ersten öffentlichen Bauten zu betreten, die in angenehme Wanderwege umgewandelt wurden.

Italiano :

Paillart, piccolo comune nel cuore della Val de Noye, porta ancora le tracce dell’occupazione romana. Collegata a due famose strade romane, la Chaussée Brunehaut e la Via Agrippa, durante la passeggiata avrete il piacere di calpestare il suolo di questi primi edifici pubblici, trasformati in piacevoli percorsi pedonali.

Español : Les Voies Romaines à Paillart

Paillart, pequeño municipio situado en el corazón del Valle de Noye, conserva las huellas de la ocupación romana. Vinculada a dos famosas vías romanas, la Chaussée Brunehaut y la Via Agrippa, tendrá el placer durante su paseo de pisar el suelo de estos primeros edificios públicos, transformados en agradables senderos.

