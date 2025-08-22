L’étoile des Bertranges Les Bertranges à vélo Raveau Nièvre

L’étoile des Bertranges Les Bertranges à vélo Vélo à assistance électrique Facile

L’étoile des Bertranges Les Bertranges à vélo Route de Mouchy 58400 Raveau Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Embarquez avec votre troupe et venez découvrir la forêt des Bertranges et ses chênes centenaires, qui en font la 2ème chênaie de France.

+33 3 86 70 16 05

English :

Come and discover the Bertranges forest and its centuries-old oaks, making it the 2nd largest oak forest in France.

Deutsch :

Gehen Sie mit Ihrer Truppe an Bord und entdecken Sie den Wald von Bertranges mit seinen jahrhundertealten Eichen, die ihn zum zweitgrößten Eichenwald Frankreichs machen.

Italiano :

Salite a bordo con la vostra truppa e scoprite la foresta di Bertranges e le sue querce secolari, che la rendono la seconda foresta di querce più grande di Francia.

Español :

Suba a bordo con su tropa y descubra el bosque de Bertranges y sus robles centenarios, que lo convierten en el 2º robledal más grande de Francia.

