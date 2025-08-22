L’étoile des Bertranges Les Bertranges à vélo Raveau Nièvre
L’étoile des Bertranges Les Bertranges à vélo Raveau Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 19700.0 Tarif :
Embarquez avec votre troupe et venez découvrir la forêt des Bertranges et ses chênes centenaires, qui en font la 2ème chênaie de France.
Facile
+33 3 86 70 16 05
English :
Come and discover the Bertranges forest and its centuries-old oaks, making it the 2nd largest oak forest in France.
Deutsch :
Gehen Sie mit Ihrer Truppe an Bord und entdecken Sie den Wald von Bertranges mit seinen jahrhundertealten Eichen, die ihn zum zweitgrößten Eichenwald Frankreichs machen.
Italiano :
Salite a bordo con la vostra truppa e scoprite la foresta di Bertranges e le sue querce secolari, che la rendono la seconda foresta di querce più grande di Francia.
Español :
Suba a bordo con su tropa y descubra el bosque de Bertranges y sus robles centenarios, que lo convierten en el 2º robledal más grande de Francia.
