L’Eurovélo 6 du pont de Chevenon au port de Nevers Chevenon Nièvre

Port de Chevenon 58160 Chevenon Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Cette étape de La Loire en Bourgogne sur le parcours de l’EuroVélo 6 qui débute à Chevenon relie Nevers en empruntant le chemin de halage du Canal Latéral à la Loire. Le parcours est bordé de paysages champêtres. Le chemin de halage du Canal Latéral à la Loire est entièrement aménagé pour les cyclistes et piétons.

English :

This stage of La Loire en Bourgogne on the EuroVélo 6 route, which starts in Chevenon, links Nevers via the towpath of the Canal Latéral à la Loire. The route is lined with rural landscapes. The towpath of the Canal Latéral à la Loire is fully equipped for cyclists and pedestrians.

Deutsch :

Diese Etappe von La Loire en Bourgogne auf dem EuroVélo 6, der in Chevenon beginnt, verbindet Nevers über den Treidelpfad des Canal Latéral à la Loire. Die Strecke ist von ländlichen Landschaften gesäumt. Der Treidelpfad des Canal Latéral à la Loire ist vollständig für Radfahrer und Fußgänger ausgebaut.

Italiano :

Questa tappa de La Loire en Bourgogne del percorso EuroVélo 6, che parte da Chevenon, collega Nevers attraverso l’alzaia del Canal Latéral à la Loire. Il percorso è caratterizzato da paesaggi rurali. L’alzaia del Canal Latéral à la Loire è completamente attrezzata per ciclisti e pedoni.

Español :

Esta etapa de La Loire en Bourgogne de la ruta EuroVélo 6, que comienza en Chevenon, enlaza Nevers por el camino de sirga del Canal Latéral à la Loire. La ruta está jalonada de paisajes rurales. El camino de sirga del Canal Latéral à la Loire está totalmente equipado para ciclistas y peatones.

