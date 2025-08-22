L’île Mystérieuse Clé des Champs N°6/15 Lagraulet-du-Gers Gers

L’île Mystérieuse Clé des Champs N°6/15

L’île Mystérieuse Clé des Champs N°6/15 Barthon 32330 Lagraulet-du-Gers Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Prenez la poudre d’escampette et empruntez les chemins de traverse pour une découverte sensible et ludique des paysages. Ouvrez les yeux, préparez vos oreilles, aiguisez vos sens et vivez un paysage qui se voit, s’écoute, se sent, se touche et se ressent.

http://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 28 00 80

English :

Take to the road and explore the countryside in a sensitive and playful way. Open your eyes, prepare your ears, sharpen your senses and experience a landscape that can be seen, heard, smelled, touched and felt.

Deutsch :

Nehmen Sie Ihr Pulver mit und begeben Sie sich auf Seitenwege für eine sensible und spielerische Entdeckung der Landschaften. Öffnen Sie die Augen, stellen Sie die Ohren auf, schärfen Sie Ihre Sinne und erleben Sie eine Landschaft, die man sehen, hören, riechen und berühren kann.

Italiano :

Percorrete le strade e le vie secondarie per una scoperta sensibile e divertente della campagna. Aprite gli occhi, preparate le orecchie, acuite i sensi e sperimentate un paesaggio che si può vedere, sentire, odorare, toccare e percepire.

Español :

Salga a la calle y tome las carreteras secundarias para descubrir el campo con sensibilidad y diversión. Abre los ojos, prepara los oídos, agudiza los sentidos y experimenta un paisaje que puedes ver, oír, oler, tocar y sentir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme