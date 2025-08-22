Location Bourgeois skis & raquettes Foncine-le-Haut Jura

Location Bourgeois skis & raquettes Foncine-le-Haut Jura vendredi 1 mai 2026.

Location Bourgeois skis & raquettes

Location Bourgeois skis & raquettes Route de Pontarlier 39460 Foncine-le-Haut Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Location ski alpin, ski alternatif, skating + raquette et luge.

Ouvert tous les jours pendant la saison d’hiver.

  +33 6 83 46 94 16

English : Location Bourgeois skis & raquettes

Alpine ski rental, alternative skiing, skating + snowshoeing and sledging.

Open every day during the winter season.

Deutsch : Location Bourgeois skis & raquettes

Vermietung von Alpinski, Alternativski, Skating + Schneeschuh und Schlitten.

Während der Wintersaison täglich geöffnet.

Italiano :

Noleggio di sci da discesa, alternativi e da skating + racchette da neve e slitte.

Aperto tutti i giorni durante la stagione invernale.

Español :

Alquiler de esquís de descenso, alternativos y de patinaje + raquetas y trineos.

Abierto todos los días durante la temporada de invierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data