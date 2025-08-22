Location Bourgeois skis & raquettes Foncine-le-Haut Jura
Location Bourgeois skis & raquettes Foncine-le-Haut Jura vendredi 1 mai 2026.
Location Bourgeois skis & raquettes
Location Bourgeois skis & raquettes Route de Pontarlier 39460 Foncine-le-Haut Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Location ski alpin, ski alternatif, skating + raquette et luge.
Ouvert tous les jours pendant la saison d’hiver.
+33 6 83 46 94 16
English : Location Bourgeois skis & raquettes
Alpine ski rental, alternative skiing, skating + snowshoeing and sledging.
Open every day during the winter season.
Deutsch : Location Bourgeois skis & raquettes
Vermietung von Alpinski, Alternativski, Skating + Schneeschuh und Schlitten.
Während der Wintersaison täglich geöffnet.
Italiano :
Noleggio di sci da discesa, alternativi e da skating + racchette da neve e slitte.
Aperto tutti i giorni durante la stagione invernale.
Español :
Alquiler de esquís de descenso, alternativos y de patinaje + raquetas y trineos.
Abierto todos los días durante la temporada de invierno.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data