LOIRE-LAYON-AUBANCE (LES PONTS DE CÉ THOUARCÉ, VIA BRISSAC QUINCÉ) Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

LOIRE-LAYON-AUBANCE (LES PONTS DE CÉ THOUARCÉ, VIA BRISSAC QUINCÉ) Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

LOIRE-LAYON-AUBANCE (LES PONTS DE CÉ THOUARCÉ, VIA BRISSAC QUINCÉ)

LOIRE-LAYON-AUBANCE (LES PONTS DE CÉ THOUARCÉ, VIA BRISSAC QUINCÉ) 49130 Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 34000.0 Tarif :

Bienvenue au pays de Bacchus, aux portes sud d’Angers.

http://www.loireavelo.fr/carte-loire-velo/itineraire-velo-complet/itinerance/brissac-quince-chalonnes-sur-loire  

English :

Welcome to the land of Bacchus, at the southern gates of Angers.

Deutsch :

Willkommen im Land des Bacchus, vor den südlichen Toren von Angers.

Italiano :

Benvenuti nella terra di Bacco, a sud di Angers.

Español :

Bienvenido a la tierra de Baco, al sur de Angers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime