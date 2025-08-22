Parcours Canoë Loire N°4 Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire
Parcours Canoë Loire N°4 49130 Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 21000.0 Tarif :
Des Ponts-de-Cé à Chalonnes-sur-Loire, suivez ce parcours de 4h00.
English :
From Ponts-de-Cé to Chalonnes-sur-Loire, follow this 4-hour route.
Deutsch :
Von Les Ponts-de-Cé bis Chalonnes-sur-Loire folgen Sie dieser 4-stündigen Strecke.
Italiano :
Da Ponts-de-Cé a Chalonnes-sur-Loire, seguite questo itinerario di 4 ore.
Español :
De Ponts-de-Cé a Chalonnes-sur-Loire, siga esta ruta de 4 horas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-05 par Anjou tourime