Parcours Canoë Loire N°4 Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Parcours Canoë Loire N°4

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Des Ponts-de-Cé à Chalonnes-sur-Loire, suivez ce parcours de 4h00.

English :

From Ponts-de-Cé to Chalonnes-sur-Loire, follow this 4-hour route.

Deutsch :

Von Les Ponts-de-Cé bis Chalonnes-sur-Loire folgen Sie dieser 4-stündigen Strecke.

Italiano :

Da Ponts-de-Cé a Chalonnes-sur-Loire, seguite questo itinerario di 4 ore.

Español :

De Ponts-de-Cé a Chalonnes-sur-Loire, siga esta ruta de 4 horas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-05 par Anjou tourime