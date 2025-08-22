LOIRE-LAYON-AUBANCE (THOUARCÉ CHALONNES-SUR-LOIRE) Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

LOIRE-LAYON-AUBANCE (THOUARCÉ CHALONNES-SUR-LOIRE)

Distance : 26000.0

L’itinéraire Thouarcé Chalonnes-sur-Loire vous plonge au cœur du fameux vignoble des Coteaux du Layon et de l’Aubance.

http://www.loireavelo.fr/carte-loire-velo/itineraire-velo-complet/itinerance/brissac-quince-chalonnes-sur-loire

English :

The Thouarcé Chalonnes-sur-Loire itinerary plunges you into the heart of the famous vineyards of the Coteaux du Layon and Aubance.

Deutsch :

Die Route Thouarcé Chalonnes-sur-Loire führt Sie in das Herz des berühmten Weinbaugebiets Coteaux du Layon und Aubance.

Italiano :

L’itinerario Thouarcé Chalonnes-sur-Loire vi porta nel cuore dei famosi vigneti Coteaux du Layon e Aubance.

Español :

La ruta Thouarcé Chalonnes-sur-Loire le lleva al corazón de los famosos viñedos de Coteaux du Layon y Aubance.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime