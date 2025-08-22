L’Oise Soissonnaise et la Grande Guerre Tracy-le-Mont Oise

L’Oise Soissonnaise et la Grande Guerre En VTT Difficile

L’Oise Soissonnaise et la Grande Guerre Eglise de Tracy-le-Mont 60170 Tracy-le-Mont Oise Hauts-de-France

Durée : 495 Distance : 33000.0 Tarif :

De Tracy-le-Mont situé à l’arrière-front français, en passant par la butte des Zouaves et les villages de Nampcel, Moulin-sous-Touvent, Autrêches et Attichy occupés par les Allemands, ce parcours vous permet de marcher dans les pas des soldats qui ont combattu en ces lieux.

Ce grand parcours vous emmène sur les plateaux de l’Oise Soissonnaise. Théâtre d’affrontements sanglants en 1914 et 1915 lors de la bataille de Quennevières, ce plateau verra mourir plusieurs dizaines de milliers de soldats. De nombreux vestiges français et allemands subsistent et nous remémorent ce terrible conflit.

Divers panneaux de médiation se trouvent tout au long du parcours, ceux des circuits de Tracy-le-Mont, de Nampcel, d’Autrêches, et dans le village de Moulin-sous-Touvent.

Difficile

English : L’Oise Soissonnaise et la Grande Guerre

From Tracy-le-Mont on the French rearguard, via the Zouaves Mound and the German-occupied villages of Nampcel, Moulin-sous-Touvent, Autrêches and Attichy, this trail lets you walk in the footsteps of the soldiers who fought there.

This great trail takes you to the plateaux of the Oise Soissonnaise. The scene of bloody confrontations in 1914 and 1915 during the Battle of Quennevières, this plateau saw tens of thousands of soldiers die. Numerous French and German relics remain to remind us of this terrible conflict.

Various information panels can be found along the way, on the Tracy-le-Mont, Nampcel and Autrêches circuits, and in the village of Moulin-sous-Touvent.

Deutsch : L’Oise Soissonnaise et la Grande Guerre

Von Tracy-le-Mont, das sich an der französischen Hinterfront befindet, über den Zouave-Hügel und die von den Deutschen besetzten Dörfer Nampcel, Moulin-sous-Touvent, Autrêches und Attichy können Sie auf diesem Rundgang in die Fußstapfen der Soldaten treten, die an diesen Orten gekämpft haben.

Dieser große Rundgang führt Sie über die Hochebenen der Oise Soissonnaise. Dieses Plateau war 1914 und 1915 Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen in der Schlacht von Quennevières, bei der mehrere zehntausend Soldaten starben. Zahlreiche französische und deutsche Überreste sind erhalten geblieben und erinnern an diesen schrecklichen Konflikt.

Entlang der Strecke befinden sich verschiedene Schautafeln, die auf den Rundwegen von Tracy-le-Mont, Nampcel, Autrêches und im Dorf Moulin-sous-Touvent aufgestellt sind.

Italiano :

Da Tracy-le-Mont, sulla linea di retroguardia francese, passando per la Butte des Zouaves e i villaggi occupati dai tedeschi di Nampcel, Moulin-sous-Touvent, Autrêches e Attichy, questo percorso permette di camminare sulle orme dei soldati che vi hanno combattuto.

Questo grande itinerario vi porta sugli altopiani dell’Oise Soissonnaise. Teatro di scontri sanguinosi nel 1914 e 1915 durante la battaglia di Quennevières, questo altopiano ha visto morire decine di migliaia di soldati. Numerosi cimeli francesi e tedeschi rimangono a ricordare questo terribile conflitto.

Lungo il percorso sono presenti numerosi pannelli informativi, tra cui quelli dei circuiti Tracy-le-Mont, Nampcel e Autrêches, e nel villaggio di Moulin-sous-Touvent.

Español : L’Oise Soissonnaise et la Grande Guerre

Desde Tracy-le-Mont, en la retaguardia francesa, pasando por la Butte des Zouaves y los pueblos ocupados por los alemanes de Nampcel, Moulin-sous-Touvent, Autrêches y Attichy, este sendero permite seguir las huellas de los soldados que allí combatieron.

Esta gran ruta le llevará a las mesetas de la Oise Soissonnaise. Escenario de sangrientos enfrentamientos en 1914 y 1915 durante la batalla de Quennevières, esta meseta vio morir a decenas de miles de soldados. Numerosas reliquias francesas y alemanas recuerdan este terrible conflicto.

Existen numerosos paneles informativos a lo largo de la ruta, incluidos los situados en los circuitos de Tracy-le-Mont, Nampcel y Autrêches, y en el pueblo de Moulin-sous-Touvent.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par SIM Hauts-de-France