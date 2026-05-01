Long sud Frayssinet-le-Gélat Lot

Long sud

Long sud 46250 Frayssinet-le-Gélat Lot Occitanie

Durée : 330 Distance : 39200.0 Tarif :

Idéal pour une sortie longue, voire très longue, ce circuit avoisine les 40 kilomètres.

Moins cassant que le grand parcours plus au nord, il présente un profil plus coulant, avec de nombreuses sections propices à l’allure

https://quercy-outdoor.fr/fr/parcours/214479

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ideal for a long, even very long outing, this circuit is around 40 kilometers long.

Less rugged than the longer route to the north, it has a more flowing profile, with numerous sections conducive to speed

Deutsch :

Diese Strecke ist ideal für einen langen oder sogar sehr langen Ausflug und hat eine Länge von fast 40 Kilometern.

Sie ist nicht so zerklüftet wie die große Strecke weiter nördlich, hat aber ein flüssigeres Profil mit vielen Abschnitten, die sich gut für ein schnelles Tempo eignen

Italiano :

Ideale per una corsa lunga o addirittura lunghissima, questo circuito è lungo circa 40 chilometri.

Meno accidentato del percorso principale più a nord, ha un profilo più scorrevole, con molti tratti che favoriscono la velocità

Español :

Ideal para un recorrido largo o incluso muy largo, este circuito tiene unos 40 kilómetros.

Menos accidentado que la ruta principal más al norte, tiene un perfil más fluido, con muchos tramos propicios para la velocidad

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-19 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot