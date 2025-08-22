Lucky ranch Culhat Puy-de-Dôme
Lucky ranch Culhat Puy-de-Dôme
Lucky ranch
Lucky ranch 63350 Culhat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Centre équestre western. Mise en place de stage de découverte et perfectionnement en équitation western, travail du bétail, randonnées.
http://lucky-ranch.e-monsite.com/
English :
Western Equestrian Centre. Setting up of discovery and improvement courses in western riding, cattle work, trekking.
Deutsch :
Zentrum für Westernreiten. Durchführung von Entdeckungs- und Fortgeschrittenenkursen im Westernreiten, Vieharbeit, Wanderungen.
Italiano :
Centro di equitazione western. Creazione di corsi di scoperta e perfezionamento in monta western, lavoro con il bestiame, cavalcate.
Español :
Centro de equitación occidental. Puesta en marcha de cursos de descubrimiento y perfeccionamiento en equitación occidental, trabajo con ganado, paseos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme