Lucky ranch Culhat Puy-de-Dôme

Lucky ranch Culhat Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.

Lucky ranch

Lucky ranch 63350 Culhat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Centre équestre western. Mise en place de stage de découverte et perfectionnement en équitation western, travail du bétail, randonnées.

English :

Western Equestrian Centre. Setting up of discovery and improvement courses in western riding, cattle work, trekking.

Deutsch :

Zentrum für Westernreiten. Durchführung von Entdeckungs- und Fortgeschrittenenkursen im Westernreiten, Vieharbeit, Wanderungen.

Italiano :

Centro di equitazione western. Creazione di corsi di scoperta e perfezionamento in monta western, lavoro con il bestiame, cavalcate.

Español :

Centro de equitación occidental. Puesta en marcha de cursos de descubrimiento y perfeccionamiento en equitación occidental, trabajo con ganado, paseos.

