Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne Saint-Hilaire-de-Lusignan Lot-et-Garonne

Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne A pieds Très facile

Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne 47450 Saint-Hilaire-de-Lusignan Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4600.0

Depuis l’église classée de Lusignan-Grand, le panorama est grandiose sur la vallée de la garonne et les coteaux de Gascogne.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

English : Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne

From the listed church of Lusignan-Grand, the panorama is grandiose over the Garonne valley and the hills of Gascony.

Deutsch : Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne

Von der denkmalgeschützten Kirche von Lusignan-Grand aus bietet sich ein grandioses Panorama auf das Garonne-Tal und die Hügel der Gascogne.

Italiano :

Dalla chiesa di Lusignan-Grand, sottoposta a vincolo, la vista sulla valle della Garonna e sulle colline della Guascogna è grandiosa.

Español : Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne

Desde la iglesia catalogada de Lusignan-Grand, la vista sobre el valle del Garona y las colinas de Gascuña es grandiosa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine