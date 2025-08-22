Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne Saint-Hilaire-de-Lusignan Lot-et-Garonne
Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne Saint-Hilaire-de-Lusignan Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne A pieds Très facile
Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne 47450 Saint-Hilaire-de-Lusignan Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 4600.0 Tarif :
Depuis l’église classée de Lusignan-Grand, le panorama est grandiose sur la vallée de la garonne et les coteaux de Gascogne.
Très facile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne
From the listed church of Lusignan-Grand, the panorama is grandiose over the Garonne valley and the hills of Gascony.
Deutsch : Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne
Von der denkmalgeschützten Kirche von Lusignan-Grand aus bietet sich ein grandioses Panorama auf das Garonne-Tal und die Hügel der Gascogne.
Italiano :
Dalla chiesa di Lusignan-Grand, sottoposta a vincolo, la vista sulla valle della Garonna e sulle colline della Guascogna è grandiosa.
Español : Lusignan-Grand, site panoramique de la vallée de la Garonne
Desde la iglesia catalogada de Lusignan-Grand, la vista sobre el valle del Garona y las colinas de Gascuña es grandiosa.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine