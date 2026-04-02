Maisnillum Mesnil-Saint-Père Aube

Distance : 5500.0
Couleurs ou système de balisage : Balisage blanc et vert
Durée (hors pause) :1h20
Kilométrage : 5km
Départ : Se garer en face du camping Kawan, prendre le sentier à droite 20 m après le panneau de sortie de la commune.
English :
Colors or marking system: White and green markings
Duration (excluding break):1h20
Mileage: 5km
Start Park opposite the Kawan campsite, take the path on the right 20 m after the town exit sign.
Deutsch :
Farben oder Markierungssystem: Weiße und grüne Markierungen
Dauer (ohne Pause):1h20
Kilometerstand: 5km
Start: Gegenüber dem Campingplatz Kawan parken, 20 m nach dem Ortsausgangsschild rechts auf den Pfad abbiegen.
Italiano :
Colori o sistema di marcatura: marcatura bianca e verde
Durata (escluse le pause): 1h20
Distanza percorsa: 5 km
Partenza: parcheggiare di fronte al campeggio Kawan, prendere il sentiero a destra 20 m dopo il cartello del paese.
Español :
Colores o sistema de marcado: Blanco y verde
Duración (sin pausas):1h20
Distancia recorrida: 5km
Salida Aparcar frente al camping Kawan, tomar el camino de la derecha 20 m después de la señalización de la ciudad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité
