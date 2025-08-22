Marche nordique circuit Hanches UFOLEP rouge Hanches Eure-et-Loir

Marche nordique circuit Hanches UFOLEP rouge A pieds

Marche nordique circuit Hanches UFOLEP rouge Rue de l’Église 28130 Hanches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 16000.0 Tarif :

Cet itinéraire de 16 km situé entre Hanches et Épernon est accessible à toute personne désirant marcher de façon tonique et soutenu dans un environnement agréable et choisi pour cette activité patrimoine et beaux paysages. Circuit labellisé UFOLEP

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This 16 km itinerary between Hanches and Épernon is accessible to anyone wishing to walk briskly and steadily in a pleasant environment chosen for this activity: heritage and beautiful landscapes. UFOLEP-approved circuit

Deutsch :

Diese 16 km lange Strecke zwischen Hanches und Épernon ist für alle geeignet, die in einer angenehmen und für diese Aktivität gewählten Umgebung (Kulturerbe und schöne Landschaften) kräftig und nachhaltig wandern möchten. Strecke mit UFOLEP-Label

Italiano :

Questo percorso di 16 km tra Hanches ed Épernon è accessibile a tutti coloro che desiderano camminare in modo veloce e costante in un ambiente piacevole che è stato scelto per questa attività: patrimonio e bella campagna. Percorso approvato dall’UFOLEP

Español :

Esta ruta de 16 km entre Hanches y Épernon es accesible a cualquier persona que desee caminar a paso ligero y constante en un entorno agradable que ha sido elegido para esta actividad: patrimonio y bellos paisajes. Recorrido aprobado por la UFOLEP

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire