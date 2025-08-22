Marche nordique circuit Hanches UFOLEP vert Hanches Eure-et-Loir
Marche nordique circuit Hanches UFOLEP vert Hanches Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Marche nordique circuit Hanches UFOLEP vert A pieds
Marche nordique circuit Hanches UFOLEP vert Rue de l’Église 28130 Hanches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 150 Distance : 7500.0 Tarif :
Cet itinéraire de 7,5 km situé entre Hanches et Épernon est accessible à toute personne désirant marcher de façon tonique et soutenu dans un environnement agréable et choisi pour cette activité patrimoine et beaux paysages. Circuit labellisé UFOLEP
English :
This 7.5 km route, located between Hanches and Épernon, is accessible to anyone wishing to walk briskly and steadily in a pleasant environment chosen for this activity: heritage and beautiful landscapes. UFOLEP-approved circuit
Deutsch :
Diese 7,5 km lange Strecke zwischen Hanches und Épernon ist für jeden geeignet, der in einer angenehmen und für diese Aktivität gewählten Umgebung (Kulturerbe und schöne Landschaften) kräftig und nachhaltig wandern möchte. Strecke mit UFOLEP-Label
Italiano :
Questo percorso di 7,5 km, situato tra Hanches ed Épernon, è accessibile a tutti coloro che desiderano camminare in modo veloce e costante in un ambiente piacevole scelto per questa attività: patrimonio e bella campagna. Percorso approvato dall’UFOLEP
Español :
Este recorrido de 7,5 km, situado entre Hanches y Épernon, es accesible a cualquier persona que desee caminar a paso ligero y constante en un entorno agradable elegido para esta actividad: patrimonio y bellos paisajes. Recorrido homologado por la UFOLEP
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire