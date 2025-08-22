MAS-SAINT-CHÉLY (COTATION BLEU) Mas-Saint-Chély Lozère

MAS-SAINT-CHÉLY (COTATION BLEU) VTT de descente Facile

MAS-SAINT-CHÉLY (COTATION BLEU) 48210 Mas-Saint-Chély Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 16500.0 Tarif :

Au départ de l’église, ce parcours vous faite traverser les grands espaces touchés par l’incendie du mois d’août 2003 (1400 ha). La majeure partie des zones brûlés ont été nettoyées ; les arbres coupés ont été broyés en plaquettes pour alimenter une chaudière à Mende afin de produire de la chaleur et de l’énergie électrique. Hors circuit, vous pourrez vous rendre à la chapelle Saint Côme, épargné

Facile

+33 4 66 45 01 14

English :

Starting from the church, this route takes you through the large areas affected by the fire in August 2003 (1400 ha). Most of the burnt areas have been cleaned up , and the cut trees have been chipped into chips to be used in a boiler in Mende to produce heat and electricity. Off the beaten track, you can visit the chapel of Saint Côme, which was spared

Deutsch :

Dieser Rundgang beginnt an der Kirche und führt Sie durch die großen Flächen, die vom Brand im August 2003 betroffen waren (1400 ha). Der Großteil der verbrannten Flächen wurde gesäubert ; die gefällten Bäume wurden zu Hackschnitzeln zerkleinert, die in einem Heizkessel in Mende zur Wärme- und Stromerzeugung verwendet werden. Außerhalb des Rundkurses können Sie die Kapelle Saint Côme besuchen, die verschont geblieben ist

Italiano :

Partendo dalla chiesa, questo percorso attraversa le grandi aree colpite dall’incendio dell’agosto 2003 (1400 ettari). La maggior parte delle aree bruciate è stata ripulita ; gli alberi tagliati sono stati trasformati in trucioli da utilizzare in una caldaia di Mende per produrre calore ed elettricità. All’esterno del circuito, è possibile visitare la cappella di Saint Côme, che è stata risparmiata

Español :

Partiendo de la iglesia, esta ruta recorre las grandes zonas afectadas por el incendio de agosto de 2003 (1.400 ha). La mayor parte de las zonas quemadas se han limpiado ; los árboles cortados se han astillado para alimentar una caldera de Mende que produce calor y electricidad. Fuera del circuito, se puede visitar la capilla de Saint Côme, que se salvó

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par CDT Lozère