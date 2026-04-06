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SOIRÉE DE PRINTEMPS Mas-Saint-Chély

SOIRÉE DE PRINTEMPS Mas-Saint-Chély

SOIRÉE DE PRINTEMPS Mas-Saint-Chély samedi 9 mai 2026.

Adresse : Mas de Val

Ville : 48210 Mas-Saint-Chély

Département : Lozère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 Adulte

Mas-Saint-Chély

SOIRÉE DE PRINTEMPS

Mas de Val Mas-Saint-Chély Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Le club d’animation du Méjean vous convie à sa traditionnelle soirée de printemps ! Thème de l’année des fleurs et de la couleur. Sortez vos plus belles chemises fleuries !
Repas et soirée dansante. Inscriptions au repas avant le 3 mai.
Le club d’animation du Méjean vous convie à sa traditionnelle soirée de printemps !

Thème de l’année des fleurs et de la couleur. Sortez vos plus belles chemises fleuries !
A partir de 19h30 à la salle des fêtes de Mas de Val repas et soirée dansante.

Au menu salade de gésiers, jambon grillé, poêlée de pommes de terre, fromage, tarte aux poires.
20€ par adulte, 12€ par enfant, café et vin compris.
Inscriptions au repas avant le 3 mai auprès de Lauriane 0689363893   .

Mas de Val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 6 89 36 38 93 

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English :

The Club d’animation du Méjean invites you to its traditional spring party! This year’s theme: flowers and color. Get out your best floral shirts!
Meal and dance. Registration for the meal before May 3.

L’événement SOIRÉE DE PRINTEMPS Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-04-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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