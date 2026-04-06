SOIRÉE DE PRINTEMPS Mas-Saint-Chély
SOIRÉE DE PRINTEMPS Mas-Saint-Chély samedi 9 mai 2026.
Mas-Saint-Chély
SOIRÉE DE PRINTEMPS
Mas de Val Mas-Saint-Chély Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le club d’animation du Méjean vous convie à sa traditionnelle soirée de printemps ! Thème de l’année des fleurs et de la couleur. Sortez vos plus belles chemises fleuries !
Repas et soirée dansante. Inscriptions au repas avant le 3 mai.
Le club d’animation du Méjean vous convie à sa traditionnelle soirée de printemps !
Thème de l’année des fleurs et de la couleur. Sortez vos plus belles chemises fleuries !
A partir de 19h30 à la salle des fêtes de Mas de Val repas et soirée dansante.
Au menu salade de gésiers, jambon grillé, poêlée de pommes de terre, fromage, tarte aux poires.
20€ par adulte, 12€ par enfant, café et vin compris.
Inscriptions au repas avant le 3 mai auprès de Lauriane 0689363893 .
Mas de Val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 6 89 36 38 93
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English :
The Club d’animation du Méjean invites you to its traditional spring party! This year’s theme: flowers and color. Get out your best floral shirts!
Meal and dance. Registration for the meal before May 3.
L’événement SOIRÉE DE PRINTEMPS Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-04-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes