Massels, découverte de deux églises classées Massels Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Un circuit court mais musclé à travers des combes boisées, pour découvrir deux églises, Massels et Ste-Quitterie, classées Monument Historique.
English : Massels, découverte de deux églises classées
A short but muscular circuit through wooded combs, to discover two churches, Massels and Ste-Quitterie, classified as Historic Monument.
Deutsch : Massels, découverte de deux églises classées
Ein kurzer, aber muskulöser Rundweg durch bewaldete Talkessel, um die beiden Kirchen Massels und Ste-Quitterie zu entdecken, die als historisches Monument klassifiziert sind.
Italiano :
Un circuito breve ma impegnativo attraverso valli boscose, alla scoperta di due chiese, Massels e Ste-Quitterie, classificate come Monumenti storici.
Español : Massels, découverte de deux églises classées
Un corto pero duro circuito a través de valles boscosos, para descubrir dos iglesias, Massels y Ste-Quitterie, clasificadas como Monumentos Históricos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine