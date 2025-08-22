Massels, découverte de deux églises classées Massels Lot-et-Garonne

Massels, découverte de deux églises classées A cheval Facile

Un circuit court mais musclé à travers des combes boisées, pour découvrir deux églises, Massels et Ste-Quitterie, classées Monument Historique.

English : Massels, découverte de deux églises classées

A short but muscular circuit through wooded combs, to discover two churches, Massels and Ste-Quitterie, classified as Historic Monument.

Deutsch : Massels, découverte de deux églises classées

Ein kurzer, aber muskulöser Rundweg durch bewaldete Talkessel, um die beiden Kirchen Massels und Ste-Quitterie zu entdecken, die als historisches Monument klassifiziert sind.

Italiano :

Un circuito breve ma impegnativo attraverso valli boscose, alla scoperta di due chiese, Massels e Ste-Quitterie, classificate come Monumenti storici.

Español : Massels, découverte de deux églises classées

Un corto pero duro circuito a través de valles boscosos, para descubrir dos iglesias, Massels y Ste-Quitterie, clasificadas como Monumentos Históricos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine