Massevaques Rousses Lozère

Massevaques Marche nordique Difficulté moyenne

Massevaques 48400 Rousses Lozère Occitanie

Durée : 300 Distance : 15761.0 Tarif :

Itinéraire forestier et balade sur les crêtes offrant de beaux points de vue sur les gorges du Tapoul, le causse Méjean, le mont Lozère et les Cévennes.

Difficulté moyenne

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forest itinerary and ridge walk offering beautiful views of the Tapoul gorges, Causse Méjean, Mont Lozère and the Cévennes.

Deutsch :

Waldroute und Wanderung auf den Bergrücken mit schönen Ausblicken auf die Tapoul-Schlucht, die Causse Méjean, den Mont Lozère und die Cevennen.

Italiano :

Un sentiero forestale e una passeggiata lungo le creste che offrono splendide viste sulle gole del Tapoul, la causse di Méjean, il Mont Lozère e le Cévennes.

Español :

Una pista forestal y un paseo por las crestas que ofrecen hermosas vistas de las gargantas del Tapoul, el Causse Méjean, el Monte Lozère y las Cevenas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère