Menhir de Pierre et gués du Suran Simandre-sur-Suran Ain
Menhir de Pierre et gués du Suran Simandre-sur-Suran Ain vendredi 1 mai 2026.
Menhir de Pierre et gués du Suran
Menhir de Pierre et gués du Suran Thioles 01250 Simandre-sur-Suran Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Petite balade à faire en famille dans la vallée du Suran à la rencontre du seul Menhir de l’Ain et traversée de la rivière grâce à un gué très anciens. A voir : Suran, Menhir, gués, moulin…
https://www.bourgenbressedestinations.fr/ +33 4 74 22 49 40
English : Menhir of Pierre and fords of Suran
Small walk to make in family in the valley of Suran to the meeting of the only Menhir of Ain and crossing of the river thanks to a very old ford. To see Suran, Menhir, fords, mill…
Deutsch : Menhir de Pierre et gués du Suran
Ein kleiner Spaziergang mit der Familie im Suran-Tal, bei dem Sie den einzigen Menhir des Departements Ain sehen und den Fluss mithilfe einer sehr alten Furt überqueren können. Zu sehen: Suran, Menhir, Furten, Mühle…
Italiano :
Una breve passeggiata per famiglie nella valle del Suran per vedere l’unico Menhir dell’Ain e per attraversare il fiume in un guado molto antico. Da vedere: Suran, Menhir, guadi, mulini…
Español : Menhir de Pierre et gués du Suran
Un corto paseo familiar por el valle de Suran para ver el único Menhir del Ain y cruzar el río en un vado muy antiguo. Para ver: Suran, Menhir, vados, molino…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-09 par Aintourisme source Apidae Tourisme