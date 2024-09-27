Merry-la-Venture Merry-la-Vallée Yonne

Merry-la-Venture Merry-la-Vallée Yonne vendredi 1 août 2025.

Merry-la-Venture A pieds Facile

Merry-la-Venture 4 place Henri Chamvres 89110 Merry-la-Vallée Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Merry-la-Vallée pour faire découvrir le patrimoine de leur village et de ses environs…

https://www.calameo.com/read/002334225b100ff1c75e3 +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by the CM1-CM2 pupils of Merry-la-Vallée school to help them discover the heritage of their village and the surrounding area…

Deutsch :

Ein Pfad, der von den Schülern der CM1-CM2 der Schule Merry-la-Vallée angelegt wurde, um das Kulturerbe ihres Dorfes und seiner Umgebung zu entdecken…

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola Merry-la-Vallée per aiutarli a scoprire il patrimonio del loro villaggio e dell’area circostante…

Español :

Recorrido creado por los alumnos de CM1-CM2 del colegio Merry-la-Vallée para descubrir el patrimonio de su pueblo y alrededores…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data