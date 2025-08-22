Monségur, balade autour du mont sûr Monségur Lot-et-Garonne
Monségur, balade autour du mont sûr Monségur Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Monségur, balade autour du mont sûr A pieds Facile
Monségur, balade autour du mont sûr 47150 Monségur Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 6800.0 Tarif :
Facile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Monségur, balade autour du mont sûr
Built on a long and narrow hill, the village of Monségur offers many beautiful views over the valley of the river Lot and the hillsides in the Haut-Agenais, where you will see, among other things, the bastide of Monflanquin.
Deutsch : Monségur, balade autour du mont sûr
Italiano :
Español : Monségur, balade autour du mont sûr
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine