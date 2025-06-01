Mont Bellot La Neuville-sur-Ressons Oise

Mont Bellot La Neuville-sur-Ressons Oise vendredi 1 août 2025.

Mont Bellot En VTT Difficulté moyenne

Mont Bellot Mairie 60490 La Neuville-sur-Ressons Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

Juste au nord de Ressons-sur-Matz, cette petite boucle d’à peine 4 km ondule autour du mont Bellot, en partant de La Neuville-sur-Ressons. Ici, le paysage oscille entre prairies de la vallée du Matz et plateau céréalier. Une petite grimpette ponctue le parcours ; puis, de chemin en cavée, vous gagnez la croix Saint-Éloi et le village de Bayencourt.

English : Mont Bellot

Just north of Ressons-sur-Matz, this small loop of barely 4 km undulates around Mont Bellot, starting from La Neuville-sur-Ressons. Here, the landscape oscillates between the meadows of the Matz valley and the cereal plateau. A small « climb » punctuates the route; then, from path to cave, you reach the Saint-Eloi cross and the village of Bayencourt.

Deutsch : Mont Bellot

Etwas nördlich von Ressons-sur-Matz windet sich diese kleine, knapp 4 km lange Schleife von La Neuville-sur-Ressons aus um den Mont Bellot. Hier schwankt die Landschaft zwischen den Wiesen des Matz-Tals und den Getreidefeldern. Eine kleine « Kletterpartie » unterbricht die Strecke; dann geht es von Pfad zu Höhle bis zum Kreuz Saint-Éloi und zum Dorf Bayencourt.

Italiano :

A nord di Ressons-sur-Matz, questo piccolo anello di soli 4 km si snoda attorno al Monte Bellot, partendo da La Neuville-sur-Ressons. Qui il paesaggio oscilla tra i prati della valle del Matz e l’altopiano dei cereali. Una piccola salita punteggia il percorso; poi, di sentiero in grotta, si raggiunge la croce di Saint-Eloi e il villaggio di Bayencourt.

Español : Mont Bellot

Al norte de Ressons-sur-Matz, este pequeño bucle de sólo 4 km ondula alrededor del monte Bellot, partiendo de La Neuville-sur-Ressons. Aquí, el paisaje oscila entre los prados del valle del Matz y la meseta de cereales. Una pequeña subida puntúa la ruta; luego, de camino a cueva, se llega a la cruz de Saint-Eloi y al pueblo de Bayencourt.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France