Montaut, la randonnée des crêtes boisées Montaut Lot-et-Garonne

Montaut, la randonnée des crêtes boisées 47210 Montaut Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 10700.0
Facile
+33 5 53 66 14 14
English :
This walk first follows a part of the GR 636 of the Traversée du Périgord and of the GR 654 (the path coming from Vézelay and going to St-Jacques-de-Compostelle), before returning to the opposite ridge by a wooded path.
Deutsch :
Italiano :
Español :
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine