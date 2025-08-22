Montaut, la randonnée des crêtes boisées Montaut Lot-et-Garonne

Montaut, la randonnée des crêtes boisées En VTT Facile

Montaut, la randonnée des crêtes boisées 47210 Montaut Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10700.0 Tarif :

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Montaut, la randonnée des crêtes boisées

This walk first follows a part of the GR 636 of the Traversée du Périgord and of the GR 654 (the path coming from Vézelay and going to St-Jacques-de-Compostelle), before returning to the opposite ridge by a wooded path.

Deutsch : Montaut, la randonnée des crêtes boisées

Italiano :

Español : Montaut, la randonnée des crêtes boisées

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine