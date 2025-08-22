Montée de La Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines Haute-Saône

Montée de La Planche des Belles Filles Vélo de route Très difficile

Montée de La Planche des Belles Filles 70290 Plancher-les-Mines Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Revivez l’intensité des Tours de France en faisant la montée de la mythique Planche des Belles Filles. 7km de montée, 614 m de dénivelé positif, La Planche des Belles Filles est un véritable défi pour les cyclistes.

English :

Relive the intensity of the Tours de France by climbing the legendary Planche des Belles Filles. with a 7km climb and a 614 m vertical drop, La Planche des Belles Filles is a real challenge for cyclists.

Deutsch :

Erleben Sie die Intensität der Tour de France, indem Sie die legendäre Planche des Belles Filles hinauffahren. 7 km Anstieg, 614 m positiver Höhenunterschied, La Planche des Belles Filles ist eine echte Herausforderung für Radfahrer.

Italiano :

Rivivete l’intensità del Tour de France scalando la leggendaria Planche des Belles Filles. con una salita di 7 km e 614 m di dislivello, La Planche des Belles Filles è una vera sfida per i ciclisti.

Español :

Reviva la intensidad del Tour de Francia subiendo la legendaria Planche des Belles Filles. con una subida de 7 km y 614 m de desnivel, La Planche des Belles Filles es un auténtico reto para los ciclistas.

