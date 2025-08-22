Montpezat-d’Agenais, par St-Médard et Saint-Jean-de-la-Balerme Montpezat Lot-et-Garonne

Montpezat-d’Agenais, par St-Médard et Saint-Jean-de-la-Balerme En VTT Difficulté moyenne

Montpezat-d’Agenais, par St-Médard et Saint-Jean-de-la-Balerme 47360 Montpezat Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Saint-Médard, Pérignac et Saint-Jean-de-la-Balerme, trois des sept églises de Montpezat- d’Agenais rythmeront vos pas avant d’atteindre le lavoir, niché dans la verdure, au pied du village.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Montpezat-d’Agenais, par St-Médard et Saint-Jean-de-la-Balerme

Saint-Médard, Pérignac and Saint-Jean-de-la-Balerme, three of the seven churches of Montpezat- d’Agenais will punctuate your steps before reaching the wash house, nestled in the greenery at the foot of the village.

Deutsch : Montpezat-d’Agenais, par St-Médard et Saint-Jean-de-la-Balerme

Saint-Médard, Pérignac und Saint-Jean-de-la-Balerme, drei der sieben Kirchen von Montpezat- d’Agenais, bestimmen den Rhythmus Ihrer Schritte, bevor Sie den Waschplatz erreichen, der sich im Grünen am Fuße des Dorfes befindet.

Italiano :

Saint-Médard, Pérignac e Saint-Jean-de-la-Balerme, tre delle sette chiese di Montpezat- d’Agenais, scandiranno i vostri passi prima di raggiungere il lavatoio, immerso nel verde ai piedi del villaggio.

Español : Montpezat-d’Agenais, par St-Médard et Saint-Jean-de-la-Balerme

Saint-Médard, Pérignac y Saint-Jean-de-la-Balerme, tres de las siete iglesias de Montpezat- d’Agenais, puntuarán sus pasos antes de llegar al lavadero, enclavado en la vegetación a los pies del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine